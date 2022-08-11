Замглавы Роскомнадзора: более 40 крупных утечек баз данных россиян произошло с начала года

Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что с начала года зафиксировано более 40 крупных утечек баз персональных данных россиян.

Об этом он проинформировал на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

«С начала года произошло уже более 40 крупных утечек (в России. — RT), в результате которых скомпрометировано свыше 300 млн записей», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, глава Роскомнадзора Андрей Липов высказался о необходимости ужесточить наказание за утечки данных.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».

Также стало известно, что оператор Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей.