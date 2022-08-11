Замглавы Роскомнадзора: более 40 крупных утечек баз данных россиян произошло с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом он проинформировал на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.
«С начала года произошло уже более 40 крупных утечек (в России. — RT), в результате которых скомпрометировано свыше 300 млн записей», — цитирует его РИА Новости.
В свою очередь, глава Роскомнадзора Андрей Липов высказался о необходимости ужесточить наказание за утечки данных.
Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».
Также стало известно, что оператор Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей.