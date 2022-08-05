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СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей «Яндекс.Еды»

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Адвокат Саркис Дарбинян со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова сообщил о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела по факту разглашения личных данных пользователей сервиса доставки «Яндекс.Еда».
СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей «Яндекс.Еды»
  • РИА Новости

«Уголовное дело возбуждено по запросу депутата Госдумы Михаила Романова по трём статьям: ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ)», — цитирует его Интерфакс.

По словам адвоката, в СК России направили заявление с признанием потерпевшими пользователей сервиса в рамках дела об утечке.

Романов уточнил, что по факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

В середине июля Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, которое привело к утечке данных курьеров.

3 августа мировой судья судебного участка района Замоскворечье в Москве вновь оштрафовал на 60 тыс. рублей компанию «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей.

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