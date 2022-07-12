Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» протокол за неправомерный доступ к личным данным

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, которое привело к утечке данных курьеров.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса», — приводит сообщение ТАСС.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России и предполагает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

Роскомнадзор ранее запросил у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.

Позже глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о поправках к законопроекту об усилении защиты персональных данных, подготовленных ко второму чтению документа.