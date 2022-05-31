Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды информацию о возможных утечках данных курьеров

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Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.
Роскомнадзор запросил у сервисов доставки еды информацию о возможных утечках данных курьеров
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Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В «Яндекс.Еде» при этом заявили, что утечка персональных данных курьеров произошла ещё 1 марта, одновременно с утечкой данных о заказах клиентов.

В Delivery Club сообщили, что утечка данных была обнаружена две недели назад.

«Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие. Служба безопасности совместно с регулятором продолжает расследование инцидента и реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем», — заявили RT в пресс-службе Delivery Club. 

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в ведомстве считают необходимым ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, за хищение и торговлю персональными данными.

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