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Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей

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Оператор Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей.
Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уже известно, что ответственность — на стороне IT-партнёра, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надёжно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что оператор усилит контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищённых подрядчиков.

Из анализа Tele2 следует, что опубликованные данные не представляют угрозы для пользователей.

«По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».

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