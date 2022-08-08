Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Уже известно, что ответственность — на стороне IT-партнёра, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надёжно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что оператор усилит контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищённых подрядчиков.
Из анализа Tele2 следует, что опубликованные данные не представляют угрозы для пользователей.
«По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».