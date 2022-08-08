Оператор Tele2 проводит служебное расследование из-за утечки данных пользователей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уже известно, что ответственность — на стороне IT-партнёра, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надёжно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что оператор усилит контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищённых подрядчиков.

Из анализа Tele2 следует, что опубликованные данные не представляют угрозы для пользователей.

«По сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о разглашении данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».