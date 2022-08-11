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Онколог Машкова назвала ультрафиолет одним из факторов развития рака кожи

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Онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Ольга Машкова рассказала, как предотвратить развитие рака кожи и как понять, когда стоит обратиться к специалисту.
Онколог Машкова назвала ультрафиолет одним из факторов развития рака кожи
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Машкова отметила, что самым сильным фактором развития рака кожи является чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей, которые вызывают необратимые изменения в клетках кожи, многократно увеличивая риск их перерождения.

Кроме того, механические, химические, радиационные травмы родинок могут быть факторами, провоцирующими их превращение в меланому.

Так, дерматолог порекомендовала обратиться к врачу, если родинка или область кожи вокруг неё стала болеть или воспалилась, изменила форму, увеличилась в размере или изменила цвет.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

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