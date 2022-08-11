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Пародонтолог Маруфиди рассказала о принципе нумерации зубов в стоматологии

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Стоматолог-пародонтолог, к. м. н. Егана Маруфиди объяснила, какую нумерацию зубов используют зубные врачи.
Пародонтолог Маруфиди рассказала о принципе нумерации зубов в стоматологии
  • Gettyimages.ru

Единая нумерация зубов в стоматологии отсутствует, сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, в большей степени среди стоматологов прижилась военная классификация. Цифра от одного до восьми — это номер зуба от центральной линии.

Чтобы понять, к какому сегменту челюсти — правый верхний, левый верхний, левый нижний, правый нижний — относится зуб, его дополняют специальным значком — он называется «уголок», у которого угол раскрыт в сторону нужного сегмента.

Такое упорядочивание очень важно, если вы, например, направляетесь на рентген или к другому врачу, отметила Маруфиди.

Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе с URA.RU назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.

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