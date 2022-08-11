В Нижегородской области подтвердили 292 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области за прошедшие сутки медики зарегистрировали 292 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет сайт newsnn.ru.

За последние 24 часа 31 человек с коронавирусом был госпитализирован, 173 жителя выписаны после выздоровления, летальных случаев нет.

Согласно данным, которые приводит 11 августа «Утро.ру» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в целом по России за сутки медики выявили 25 815 случаев инфицирования.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.