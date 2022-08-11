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В Татарстане выявили 82 новых случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 82 новых случая коронавирусной инфекции.
В Татарстане выявили 82 новых случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт «Реальное время».

Госпитализировали 56 пациентов, восемь человек выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

Наряду с этим в Пермском крае, как информирует URA.RU, за минувшие 24 часа подтвердили 375 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В частности, сообщается о 102 заболевших в возрасте старше 60 лет.

Ранее врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал носить маски при малейших признаках заболевания.

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