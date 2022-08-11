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Профессор Горячев назвал одышку признаком проблем с сердечно-сосудистой системой

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Главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, профессор Владимир Горячев назвал повышение артериального давления и одышку главными признаками заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Профессор Горячев назвал одышку признаком проблем с сердечно-сосудистой системой
  • Gettyimages.ru

В интервью sovainfo.ru Горячев рассказал, что самые распространенные болезни сердца — артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту миокарда.

Среди признаков этих заболеваний врач назвал одышку и повышение артериального давления с головными болями, тошнотой, шумом в ушах, а также потливость, быструю утомляемость и плохой сон.

По его словам, проблемы с сердцем могут возникнуть и во время эмоционального возбуждения, стресса.

Ранее в беседе с URA.RU кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

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