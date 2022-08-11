Врач Чудаков посоветовал отказаться от высококалорийной пищи в жару

Соруководитель направления «Превентивная медицина» Национальной технологической инициативы «Хелснет» (HealthNet) кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, как правильно питаться в жару.

В беседе с «Газетой.Ru» врач порекомендовал отказаться от высококалорийной и высокоуглеводной пищи, от солёного, жирного, отдавать предпочтение фруктам и овощам, а также пить больше воды. Он также отметил, что обмен веществ летом снижен.

«Сам режим питания летом должен исключить приём пищи в самые жаркие часы суток, то есть лучше, если полноценные блюда вы перенесёте на утро или вечер, а в часы пик будете больше пить и отдавать предпочтение овощам и фруктам», — рассказал Чудаков.

Завтракать врач рекомендует в 6—7 часов утра, обедать — в 11:00—11:30, а ужинать в 18:00, когда жара уже спала.

Ранее в беседе с URA.RU терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что какао, несмотря на высокую калорийность, может помочь избавиться от лишнего веса.