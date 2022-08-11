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Терапевт Ескова напомнила, что повышенный гемоглобин может быть признаком пороков сердца

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Терапевт Ирина Ескова рассказала, что высокий уровень гемоглобина в крови может являться признаком ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Терапевт Ескова напомнила, что повышенный гемоглобин может быть признаком пороков сердца
  • Gettyimages.ru

«Обычно пациенты волнуются только, когда гемоглобин у них понижен. Однако высокие показатели должны насторожить не меньше. Они могут предупреждать о наличии пороков сердца и развитии таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт, гипертоническая болезнь, кардиомиопатия», — предупредила врач в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, повышенный гемоглобин также может являться сопровождающим симптомом рака печени, почек и других органов.

Кроме того, у людей в такой ситуации может развиваться хроническая обструктивная болезнь лёгких, сахарный диабет, заболевания печени и костного мозга, сказала Ескова.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с URA.RU рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

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