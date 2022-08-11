Минцифры России предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке с 5 до 3%
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Проект постановления правительства, как пишет РИА Новости, опубликован на официальном портале правовых актов.
Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.
Ранее сообщалось, что сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.
В июне глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что для IT-специалистов российские банки одобрили около 6 тыс. заявок на льготную ипотеку.