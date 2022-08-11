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Минцифры России предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке с 5 до 3%

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Минцифры России предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%.
Минцифры России предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке с 5 до 3%
  • Gettyimages.ru

Проект постановления правительства, как пишет РИА Новости, опубликован на официальном портале правовых актов.

Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.

Ранее сообщалось, что сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

В июне глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что для IT-специалистов российские банки одобрили около 6 тыс. заявок на льготную ипотеку.

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