Минцифры России предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке с 5 до 3%

Минцифры России предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%.

Проект постановления правительства, как пишет РИА Новости, опубликован на официальном портале правовых актов.

Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.

Ранее сообщалось, что сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

В июне глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что для IT-специалистов российские банки одобрили около 6 тыс. заявок на льготную ипотеку.