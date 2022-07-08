В Совфеде поддержали налоговые стимулы для развития IT-отрасли
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.
Также документ содержит и иные финансовые стимулы для развития IT-отрасли.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой данного закона.