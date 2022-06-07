Российские банки одобрили около 6 тысяч заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов

Для IT-специалистов российские банки одобрили около 6 тыс. заявок на льготную ипотеку, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Порядка 6 тыс. заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов уже одобрено банками», — цитирует его ТАСС.

Максимальная ставка по ипотеке для специалистов в сфере IT в стране на сегодняшний день составляет 5%.

Заместитель главы Минцифры России Максим Паршин ранее на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» допустил, что в некоторых регионах страны могут снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%.