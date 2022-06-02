В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%

Заместитель главы Минцифры России Максим Паршин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» допустил, что в некоторых регионах страны могут снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%.

«Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, ещё больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», — цитирует Паршина РИА Новости.

По информации замглавы Минцифры, на прошлой неделе от IT-специалистов поступило более 1,5 тыс. заявлений на получение ипотеки, и сейчас спрос продолжает расти.

Максимальная ставка по ипотеке для специалистов в сфере IT в стране на сегодняшний день составляет 5%.