В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%

Короткая ссылка
Заместитель главы Минцифры России Максим Паршин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» допустил, что в некоторых регионах страны могут снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%.
В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%
  • globallookpress.com

«Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, ещё больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», — цитирует Паршина РИА Новости.

По информации замглавы Минцифры, на прошлой неделе от IT-специалистов поступило более 1,5 тыс. заявлений на получение ипотеки, и сейчас спрос продолжает расти.

Максимальная ставка по ипотеке для специалистов в сфере IT в стране на сегодняшний день составляет 5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить