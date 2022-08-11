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В России за сутки выявили 25 815 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 25 815 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 23 771.
В России за сутки выявили 25 815 случаев коронавируса
  • РИА Новости

За сутки умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 56 заболевших.

Также за сутки выздоровел 14 221 человек, накануне — 14 552.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

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