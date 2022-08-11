Диетолог Русакова посоветовала обратиться к психотерапевту для борьбы с тягой к сладкому

Диетолог Дарья Русакова рассказала, как побороть тягу к сладкому, причиной которой могут быть психологические проблемы.

В интервью «Известиям» врач объяснила, что людям с тягой к сладкому необходима консультация психотерапевта, ведь подобные пищевые привычки могут быть способом получения удовольствия или заедания стресса.

Кроме того, для снижения тяги к сладкому диетолог порекомендовала употреблять белковые продукты, а также продукты, богатые пищевыми волокнами, — фрукты и овощи.

«Тяга к сладкому может ещё означать замаскированную анемию, поэтому нужно проверять уровень железа и другие показатели крови. Чаще всего организм требует каких-то продуктов, шоколада например, именно из-за скрытой анемии», — отметила Русакова.

По её словам, важно соблюдать водный баланс и не допускать больших перерывов между едой. Русакова добавила, что сладкое можно заменять ягодами, фруктами.

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