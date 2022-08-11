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Специалист по лечению пищевых расстройств рассказал, как избежать набора веса

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Специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко рассказал, как избежать избыточного веса.
Специалист по лечению пищевых расстройств рассказал, как избежать набора веса
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В интервью радио Sputnik Алименко рассказал, что люди с лишним весом нередко путают голод с жаждой из-за снижения чувствительности к ней. Соответственно, когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать ещё больше лишних килограммов.

Специалист рекомендует ежедневно соблюдать питьевой режим — употреблять около 30 мг жидкости на килограмм веса тела в день. Это позволит избежать лишней тяги к пище и набора веса.

Ранее в беседе с URA.RU терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что какао, несмотря на высокую калорийность, способно помочь избавиться от лишнего веса.

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