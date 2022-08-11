Диетолог Арзамасцев напомнил, что фастфуд может провоцировать заболевания ЖКТ
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В беседе с URA.RU диетолог отметил, что фастфуд может провоцировать различные заболевания.
«Начиная от желудочно-кишечного тракта с воспалительными проблемами, гастрита, желчекаменной болезни. Это любая кардиология, что может привести к гипертрофии сердечной мышцы. Из-за вредной еды начнётся развитие различных воспалений на те же сосуды, суставы с гипермобильной болезнью, потому что при недостатке питательных элементов человек будет терять хрящевую и мышечную ткань гораздо быстрее», — уточнил Арзамасцев.
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