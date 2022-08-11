Диетолог Арзамасцев напомнил, что фастфуд может провоцировать заболевания ЖКТ

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал, что фастфуд может провоцировать в том числе заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Безопасная норма употребления фастфуда зависит от генетики человека и общего количества потребляемой им пищи.

В беседе с URA.RU диетолог отметил, что фастфуд может провоцировать различные заболевания.

«Начиная от желудочно-кишечного тракта с воспалительными проблемами, гастрита, желчекаменной болезни. Это любая кардиология, что может привести к гипертрофии сердечной мышцы. Из-за вредной еды начнётся развитие различных воспалений на те же сосуды, суставы с гипермобильной болезнью, потому что при недостатке питательных элементов человек будет терять хрящевую и мышечную ткань гораздо быстрее», — уточнил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.