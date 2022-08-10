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В Кемеровской области выявили 203 случая коронавируса за сутки

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В Кемеровской области выявили 203 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 100 жителей.
В Кемеровской области выявили 203 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © vitapix

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 169 371. Вылечились 164 988 человек.

Также стало известно, что в Иркутской области зарегистрировали 362 случая коронавируса за минувшие 24 часа. С начала пандемии заболел 301 361 житель, передаёт mk.ru со ссылкой на областной оперативный штаб.

Выздоровели 295 163 человека, в том числе 278 за последние сутки.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.

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