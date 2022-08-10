В Кировской области зафиксировали 50 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зафиксировали 50 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 354. Выздоровели 146 188 жителей.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 2894 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализирован 231 человек, выздоровели 1788.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.