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В Крыму подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки

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В Крыму подтвердили 201 случай COVID-19 за последние сутки.
В Крыму подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Sneksy

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 186 902. Вылечились 178 865 жителей.

Также в Крыму увеличивают коечный фонд для пациентов с коронавирусом, передаёт «Новый Севастополь». За минувшие две недели число мест выросло до 266.

«С 10 августа планируется развертывание ещё 50 коек на базе Бахчисарайской центральной районной больницы», — сказали в ведомстве.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.

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