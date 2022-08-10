В Удмуртии выявили 115 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 115 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 66 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1263 жителя, в ковид-стационарах — 41 пациент в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом.

Общее число заболевших в регионе достигло 168 959, выздоровевших — 164 151, передаёт izh.kp.ru.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.