Суд оставил в силе заочный арест журналиста Гордона за фейки о ВС России и экстремизм

Московский городской суд признал законным избрание заочного ареста в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

Как сообщает ТАСС, постановление суда первой инстанции вступило в законную силу.

Таким образом, Гордон будет внесён Россией в международную базу Интерпола.

22 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона за фейки о Вооружённых силах России, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

Ранее МВД России объявило в розыск украинского журналиста Гордона.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.