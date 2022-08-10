Суд оставил в силе заочный арест журналиста Гордона за фейки о ВС России и экстремизм
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Как сообщает ТАСС, постановление суда первой инстанции вступило в законную силу.
Таким образом, Гордон будет внесён Россией в международную базу Интерпола.
22 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона за фейки о Вооружённых силах России, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Ранее МВД России объявило в розыск украинского журналиста Гордона.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.