Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС России 

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Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона* за фейки о Вооружённых силах России, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС России 
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  • © Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Гордону Д.И.», — говорится в сообщении.

Ранее МВД России объявило в розыск украинского журналиста Гордона.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.

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