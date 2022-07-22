Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС России 

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона* за фейки о Вооружённых силах России, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Гордону Д.И.», — говорится в сообщении.

Ранее МВД России объявило в розыск украинского журналиста Гордона.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.