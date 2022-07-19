МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*, следует из базы данных ведомства.

Как уточняет РИА Новости, основанием для розыска стала статья УК.

О какой статье идёт речь, не говорится.

В марте СК России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трём статьям.

Позднее глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить содержание печатных изданий Дмитрия Гордона.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.