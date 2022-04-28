Глава СК России поручил дать оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить содержание печатных изданий украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Глава СК России поручил дать оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона
  • © Пресс-служба СК РФ

«Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий, автором которых является украинский журналист Д. Гордон. Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России», — говорится в сообщении.

По данным СК, в СМИ и соцсетях зафиксированы обращения с просьбой дать правовую оценку публикациям Гордона.

Ранее Росфинмониторинг включил Гордона в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.

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