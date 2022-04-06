Украинский журналист Гордон внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Украинский журналист Дмитрий Гордон включён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Украинский журналист Гордон внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
  • Legion-Media

Как пишет РИА Новости, это следует из данных Росфинмониторинга.

21 марта стало известно, что ГСУ СК России возбудило уголовное дело по трём статьям в отношении Дмитрия Гордона.

Отмечается, что в его действиях усматриваются признаки таких преступлений, как публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российских вооружённых сил.

16 марта на телеканале «Украина 24» появилось интервью с Гордоном, в котором он призывал к насилию в отношении российских властей и военнослужащих. Также ранее Гордон призывал к использованию ядерного оружия против России.

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