Украинский журналист Гордон внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Как пишет РИА Новости, это следует из данных Росфинмониторинга.
21 марта стало известно, что ГСУ СК России возбудило уголовное дело по трём статьям в отношении Дмитрия Гордона.
Отмечается, что в его действиях усматриваются признаки таких преступлений, как публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российских вооружённых сил.
16 марта на телеканале «Украина 24» появилось интервью с Гордоном, в котором он призывал к насилию в отношении российских властей и военнослужащих. Также ранее Гордон призывал к использованию ядерного оружия против России.