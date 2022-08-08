Суд признал законным решение заключить под стражу депутата Яшина
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«Суд постановил решение суда первой инстанции об избрании Яшину И.В. меры пресечения в виде заключения под стражу признать законным и оставить его без изменения, а жалобу его защиты — без удовлетворения», — приводит слова представителя суда ТАСС.
13 июля Басманный суд Москвы отправил под стражу Илью Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о вооружённых силах.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022