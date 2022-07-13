Суд Москвы арестовал Илью Яшина по делу о фейках о ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Натальи Дударь.
«Басманный районный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство ГСУ СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Яшина Ильи Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России», — сказала она.
Ранее адвокат Вадим Прохоров сообщил, что Яшину предъявили официальное обвинение по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России.
Позднее стало известно, что следствие просит арестовать Яшина по делу о дискредитации ВС России до 12 сентября.