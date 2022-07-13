Следствие просит арестовать Яшина по делу о дискредитации ВС России до 12 сентября

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Ходатайство об аресте депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина поступило в Басманный суд. Следствие просит арестовать его до 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Следствие просит арестовать Яшина по делу о дискредитации ВС России до 12 сентября
  • Legion-Media

«В Басманный районный суд города Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина Ильи Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России», — приводит сообщение ТАСС.

Следствие просит арестовать Яшина на срок до 12 сентября.

Ранее адвокат Вадим Прохоров сообщил, что Яшину предъявили официальное обвинение по статье о распространении ложной информации о Вооружённых силах России.

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