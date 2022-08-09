военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до семи

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до семи.
Число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до семи
  • РИА Новости

«По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. 

Отмечалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё шестеро пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить