В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до семи.

«По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Отмечалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё шестеро пострадали.