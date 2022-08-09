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Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Новофёдоровке

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Новофёдоровке.
Один человек погиб в результате взрывов на аэродроме в Новофёдоровке
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«По ситуации в Новофёдоровке... К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — сказал Аксёнов.

Вместе с этим он добавил, что ситуация локализована и находится под контролем. 

«Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра», — добавил глава Крыма.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Согласно последним данным, пять человек пострадали в результате ЧП.

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