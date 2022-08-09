Пятеро пострадавших были госпитализированы после взрывов в Новофёдоровке

Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил, что пятеро пострадавших, включая ребёнка, были госпитализированы после взрывов в Новофёдоровке.

«По состоянию на 17:30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них — ребёнок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что пятому пострадавшему в настоящий момент оказывается хирургическая помощь в связи с непроникающим ранением грудной клетки. Он находится в состоянии средней степени тяжести и его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

После этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что из зоны ЧП эвакуированы порядка 30 человек. При этом глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе.