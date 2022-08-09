Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до шести

Минздрав Крыма заявил, что число пострадавших в результате взрыва на аэродроме в Новофёдоровке увеличилось до шести.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вместе с этим уточняется, что погибший в результате взрывов был гражданским лицом.

«В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» доставлено шестеро пострадавших, один из них — ребёнок... К сожалению, ещё один человек (гражданский) погиб на месте», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Отмечалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё пятеро пострадали.