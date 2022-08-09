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Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до шести

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Минздрав Крыма заявил, что число пострадавших в результате взрыва на аэродроме в Новофёдоровке увеличилось до шести.
Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до шести
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вместе с этим уточняется, что погибший в результате взрывов был гражданским лицом.

«В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» доставлено шестеро пострадавших, один из них — ребёнок... К сожалению, ещё один человек (гражданский) погиб на месте», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка в Крыму произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. 

Отмечалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё пятеро пострадали.

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