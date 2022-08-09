В Иркутской области зарегистрировали 161 случай коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 161 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в области достигло 300 999.

«Сейчас в больницах региона продолжают лечение 357 пациентов, у которых ранее был выявлен ковид», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Ульяновской области с начала пандемии заболели 204 969 жителей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального штаба. Выздоровел 199 481 человек.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.