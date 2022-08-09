В Кировской области выявили 44 случая коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 44 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 304. Выздоровели 146 093 человека.

Также стало известно, что в Томской области зарегистрировали 85 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Вылечились 46 жителей. Госпитализированы 19 человек.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.