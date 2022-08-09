Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда регионов Молдавии

Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии.

«Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чём молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой», — приводит РИА Новости слова советника руководителя ведомства Юлии Мелано.

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что урожай пшеницы в стране будет на треть меньше по сравнению с прошлым годом из-за сильнейшей за последние десять лет засухи.

В мае сообщалось, что Россельхознадзор ограничил поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из американских штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси.