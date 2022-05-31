Россия ограничила поставки птицеводческой продукции из четырёх штатов США

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Россельхознадзор с 31 мая ограничил поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из американских штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси.
Россия ограничила поставки птицеводческой продукции из четырёх штатов США
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Также ограничен транзит по территории России живой птицы.

Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за очередной вспышки высокопатогенного гриппа птиц на территории США.

«США переживают крупнейшую за последние семь лет вспышку заболевания. Из-за вируса уничтожено порядка 40 млн кур и индеек на коммерческих птицефермах. В 2022 году страна официально подтвердила уже 217 очагов гриппа птиц на сельхозпредприятиях в 26 штатах», — сообщил Россельхознадзор.

Всего на данный момент экспорт птицеводческой продукции в Россию ограничен из 27 штатов.

16 мая Россельхознадзор из-за птичьего гриппа ограничил поставки в Россию птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады.

Вместе с этим с 5 марта Россельхознадзор возобновил ввоз в Россию подкарантинной продукции из шести стран — из Боснии и Герцеговины, Китая, Молдавии, Сербии, Бангладеш и Азербайджана.

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