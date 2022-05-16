Россия ограничила поставки продукции птицеводства из регионов США и Канады

Россельхознадзор из-за птичьего гриппа ограничил поставки в Россию птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады.

Ведомство сообщило, что в Северной Америке продолжает ухудшаться эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц: США переживают «крупнейшую за последние семь лет вспышку заболевания».

В частности, новая вспышка обнаружена в штате Юта, где уничтожено более 1 млн голов сельскохозяйственной птицы.

«В Канаде ситуация с гриппом также остаётся напряжённой. За 4,5 месяца 2022 года зарегистрировано 55 очагов опасного заболевания. Новые вспышки на коммерческих фермах произошли в провинциях Нью-Брансуик и Манитоба. В обнаруженных очагах выбраковано более 1,1 млн голов птицы», — добавили в Россельхознадзоре.

Ведомство вводит с 16 мая временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из этих регионов.

С 5 марта Россельхознадзор возобновил ввоз в Россию подкарантинной продукции из шести стран — из Боснии и Герцеговины, Китая, Молдавии, Сербии, Бангладеш и Азербайджана.