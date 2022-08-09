В Приморском крае подтвердили 340 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае подтвердили 340 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 179 652 жителя. Выздоровели 175 610 человек, включая 212 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане провели более 7 млн тестов на коронавирус, в том числе свыше 7,2 тыс. за последние сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием за прошедшие семь дней на 100 тыс. населения — 193 исследования.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.