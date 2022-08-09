В Оренбургской области зарегистрировали 101 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 101 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 218 992. Выздоровели 213 548 жителей, в том числе 53 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Карелии на прошлой неделе выявили 494 случая коронавируса, что превысило показатель предшествующей недели на 47,9%, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель тестирования в республике составляет 153 на 100 тыс. населения.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.