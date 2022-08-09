В Удмуртии выявили 93 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 93 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 48 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1218 пациентов, в ковид-центрах — 48 пациентов в состоянии средней тяжести, один в тяжёлом.

Также стало известно, что в Кемеровской области зарегистрировали 190 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19. Вылечились 174 жителя.

Общее число заболевших в регионе достигло 169 168, выздоровевших — 164 888.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.