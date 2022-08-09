Косметолог Ованесова назвала удачный период для липосакции

Хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, когда лучше проводить липосакцию и почему.

У пластических хирургов есть календарь операций. Он необходим для распределения процедур таким образом, чтобы процесс восстановления пациентов после них прошёл проще, сообщила косметолог в беседе с Пятым каналом.

«Липосакцию можно проводить летом, но в небольшом объёме, то есть если отслойка ткани небольшая. Если организм здоровый, молодой и уходит не больше 5% от общей массы тела, то можно делать липосакцию», — рассказала эксперт.

В то же время медик напомнила, что липосакцию не стоит делать одновременно с другими операциями. Если её сочетают с абдоминопластикой или торсопластикой, то операцию лучше провести весной или осенью.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.