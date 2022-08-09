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В России вырос спрос на процедуры МРТ

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Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и платформа «Доктор на работе» провели опрос среди врачей и выяснили, как изменился спрос на МРТ, УЗИ, базовые анализы и чекапы среди россиян.
В России вырос спрос на процедуры МРТ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, в ходе опроса 30% респондентов отметили рост спроса на процедуры МРТ. Также популярностью пользуется УЗИ (20%), различные анализы (19%), услуги профильных специалистов (18%), стоматология и услуги психиатров и психотерапевтов (по 11%).

Кроме того, небольшая доля опрошенных медиков заявила о повышении востребованности косметологических процедур (5%), пластической хирургии (5%) и медицинских чекапов (4%).

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

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