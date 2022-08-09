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Сенатор Афанасьева предложила надеть на Зеленского намордник после его слов о россиянах

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский своим призывом запретить въезд россиянам в страны Запада в очередной раз показал, что потерял моральные границы.
Сенатор Афанасьева предложила надеть на Зеленского намордник после его слов о россиянах
  • РИА Новости

«Вот кому следует запретить приём другими государствами, так это Зеленскому. Надо одуматься европейским странам и перестать приглашать, принимать этого человека. А Зеленскому уже пора намордник надевать. Это человек, который совсем потерял моральные границы, он не просто выбирает военную риторику, он выбирает античеловеческую риторику», — прокомментировала Афанасьева в разговоре с «Российской газетой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свои территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.

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