Сенатор Афанасьева предложила надеть на Зеленского намордник после его слов о россиянах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский своим призывом запретить въезд россиянам в страны Запада в очередной раз показал, что потерял моральные границы.

«Вот кому следует запретить приём другими государствами, так это Зеленскому. Надо одуматься европейским странам и перестать приглашать, принимать этого человека. А Зеленскому уже пора намордник надевать. Это человек, который совсем потерял моральные границы, он не просто выбирает военную риторику, он выбирает античеловеческую риторику», — прокомментировала Афанасьева в разговоре с «Российской газетой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свои территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.