Сенатор Афанасьева предложила надеть на Зеленского намордник после его слов о россиянах
- РИА Новости
«Вот кому следует запретить приём другими государствами, так это Зеленскому. Надо одуматься европейским странам и перестать приглашать, принимать этого человека. А Зеленскому уже пора намордник надевать. Это человек, который совсем потерял моральные границы, он не просто выбирает военную риторику, он выбирает античеловеческую риторику», — прокомментировала Афанасьева в разговоре с «Российской газетой».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свои территории.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.