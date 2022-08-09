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Врач Зайцев напомнил, что пирсинг может привести к образованию келоидных рубцов

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что порой после пирсинга у человека образуются келоидные рубцы, которые могут приносить дискомфорт с эстетической точки зрения.
Врач Зайцев напомнил, что пирсинг может привести к образованию келоидных рубцов
  • Gettyimages.ru

«В отличие от обычных шрамов, они в процессе заживления не выравниваются по цвету с кожей. Келоиды визуально выделяются: бывают ярко-красного, бордового или розового оттенков. Всё потому, что они пронизаны кровеносными сосудами», — объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, у человека могут быть неприятные ощущения в области прокола: боль, зуд, жжение, чувство стягивания.

Прежде чем удалять келоид, необходимо провести консервативное лечение, заключил Зайцев.

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