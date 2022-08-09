Сомнолог Царёва порекомендовала спать днём не более 20 минут

Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности.

Более длительный дневной сон приведёт к снижению физической и мозговой активности, сообщила специалист в разговоре с URA.RU.

«Чувство тяжёлой головы более вероятно, если спите более 15—20 минут. Такого может не происходить, если вы захватываете полный сонный цикл. Этот параметр индивидуальный, от 90 до 120 минут... Если говорим про время суток, чтобы бороться с утренней сонливостью лучше спать до обеда. А если с усталостью, то после обеда. Желательно делать это в дневное время, когда светло, чтобы не нарушать привычку засыпать ночью», — объяснила Царёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.