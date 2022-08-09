военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сомнолог Царёва порекомендовала спать днём не более 20 минут

Короткая ссылка
Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности.
Сомнолог Царёва порекомендовала спать днём не более 20 минут
  • Gettyimages.ru

Более длительный дневной сон приведёт к снижению физической и мозговой активности, сообщила специалист в разговоре с URA.RU.

«Чувство тяжёлой головы более вероятно, если спите более 15—20 минут. Такого может не происходить, если вы захватываете полный сонный цикл. Этот параметр индивидуальный, от 90 до 120 минут... Если говорим про время суток, чтобы бороться с утренней сонливостью лучше спать до обеда. А если с усталостью, то после обеда. Желательно делать это в дневное время, когда светло, чтобы не нарушать привычку засыпать ночью», — объяснила Царёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить