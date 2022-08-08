В Подмосковье оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала года

В Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, такой формат рецептов удобен, поскольку всегда под рукой — в личном кабинете на «Госуслугах».

«С начала года в Подмосковье оформили свыше 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства, а за всё время — более 5,5 млн», — сказала она.

При желании может быть оформлена бумажная версия рецепта, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в павильонах «Здоровая Москва» провели более 3 млн медобследований.